Gioco da 80 dollari abbassa il prezzo dopo la rabbia dei fan

Recentemente, l'attenzione del settore videoludico si è concentrata su un'importante decisione riguardante il prezzo di lancio di uno dei titoli piĂą attesi dell'anno. La risposta di Xbox alle critiche dei fan ha portato a una significativa revisione delle tariffe inizialmente annunciate, influenzando le aspettative e le strategie di mercato per i giochi di grande calibro. la riduzione del prezzo di The Outer Worlds 2: da $80 a $70. contesto e reazioni alla prima comunicazione. Il debutto ufficiale di The Outer Worlds 2 durante l'Xbox Games Showcase ha suscitato immediatamente polemiche a causa del prezzo di lancio stabilito in $80.

In questa notizia si parla di: prezzo - gioco - dollari - abbassa

