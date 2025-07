Giffoni 55 | Paolo Sorrentino ai ragazzi Mi sono annoiato di essere malinconico Servillo dà serenità Napoli come la DC

Nella settima giornata di Giffoni 55 l’incontro con il premio Oscar Paolo Sorrentino: « Servillo mi dà serenità , chi non sogna un film con De Niro? Napoli cambia senza cambiare, come faceva la DC, non so se l’arte sia strumento per raggiungere la felicità ». Settima giornata del Giffoni 55 ( leggi il programma ) e ospite speciale in Sala Truffaut è Paolo Sorrentino, che ha partecipato a un evento in collaborazione con Anas, insieme all’amministratore delegato Claudio Andrea Gemme. Il regista ha dialogato con i ragazzi partendo da tre clip tratte dai suoi film La grande bellezza e Youth. «Il cinema, come la strada, è concentrazione, attenzione, umanità », ha affermato Sorrentino. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

