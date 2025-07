Giffoni 55 day 8 | in programma Luca Marinelli e Neri Marcorè Sal Da Vinci e Dea Culpa sul palco del Music Concept

Nell’ ottava giornata di Giffoni 55 spazio a Neri Marcorè, Luca Marinelli, Alissa Jung, Bianca Panconi, ai film Paternal Leave e San Damiano, e alla musica di Sal Da Vinci e Dea Culpa, ecco tutto il programma e gli incontri. Giffoni 55 ( leggi il programma completo ) prosegue giovedì 24 luglio con un ricco programma di incontri, proiezioni e musica. Tra i protagonisti della giornata ci saranno Neri Marcorè, Luca Marinelli, Alissa Jung, Bianca Panconi, Ginevra Francesconi, Andrea Moccia, Anna Rita Vitolo. Nella sezione Eventi Speciali, Rai Gulp e RaiPlay presentano la serie Anselmo Wannabe, diretta da Massimo Ottoni, con la partecipazione di Neri Marcorè, voce narrante del progetto. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Giffoni 55, day 8: in programma Luca Marinelli e Neri Marcorè, Sal Da Vinci e Dea Culpa sul palco del Music Concept

