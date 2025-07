Giffoni 55 day 7 | in programma Paolo Sorrentino i live di Benji e Fede e Federica Carta anteprima I Fantastici 4

Nella settima giornata di Giffoni 55 l’incontro con Paolo Sorrentino, le esibizioni di Benji e Fede e Federica Carta, l’anteprima del film I Fantastici 4 – Gli inizi e tanti ospiti tra cui Giovanni Esposito  e Beppe Bergomi e Chiara Maci. Giffoni 55 ( leggi il programma completo ) entra nel vivo con la settima giornata, che vedrĂ protagonista il regista Paolo Sorrentino. Il premio Oscar incontrerĂ i juror in Sala Truffaut per un confronto sul tema “Becoming Human”, filo conduttore dell’edizione 2025. L’incontro è organizzato in collaborazione con Anas. Tra gli eventi speciali della giornata, DeAKids presenta la seconda stagione di Prova a non ridere con Rebby e Molly, youtuber sanmarinesi seguitissimi dai piĂą giovani. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Giffoni 55, day 7: in programma Paolo Sorrentino, i live di Benji e Fede e Federica Carta, anteprima I Fantastici 4

