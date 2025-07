Gianna Nannini frattura al braccio sul palco a Wiesbaden ma il tour non si ferma

(Adnkronos) – Una frattura al radio non ferma Gianna Nannini e il suo tour. Due giorni fa, il 21 luglio, Gianni si è esibita al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden riversando sul palco la consueta scarica di energia. La rocker senese ha incendiato il palco tedesco con un concerto sold out che resterà nella memoria . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: gianna - nannini - frattura - tour

Gianna Nannini e Brunori Sas al Pistoia Blues Festival: ecco la 44esima edizione - Firenze, 30 aprile 2025 - L ongevità. E' la prima parola che viene in mente pensando ad una delle manifestazioni musicali più antiche d'Europa: era il 1980 quando l'Associazione "Isola del Tonal" presieduta da Raffaele Barki individuò nel suggestivo scenario medievale di Piazza Duomo a Pistoia il setting ideale per ospitare i concerti di personalità come Pino Daniele e Roberto Ciotti, B.

Fuori il nuovo singolo Panorama, il 26 giugno al Circo Massimo di Roma Gianna Nannini inaugura il suo ritorno live per l'estate 2025. - M ilano, 9 mag. (askanews) – Poche settimane separano Gianna Nannini dallo speciale rock show del 26 giugno al Circo Massimo di Roma che inaugura ufficialmente il suo ritorno live per l’estate 2025.

Gianna Nannini: “Dopo Fotoromanza ero persa, pensai di smettere. E quando è morto il mio…” - Fotoromanza è uno dei grandi successi di Gianna Nannini, ma anche la canzone che ha rischiato di mettere fine alla sua carriera

Gianna Nannini e l'incidente sul palco, braccio rotto non la ferma: avanti col tour; Gianna Nannini si frattura un braccio sul palco in Germania, ma il tour continua; Gianna Nannini si frattura il braccio sul palco, ma il tour continua.

Gianna Nannini, frattura al braccio sul palco a Wiesbaden ma il tour non si ferma - Due giorni fa, il 21 luglio, Gianni si è esibita al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden riversando sul palco la consueta sc ... Secondo ilfattonisseno.it

Spettacoli e incidenti Germania: Nannini si frattura braccio su palco, ma tour continua - Una frattura al radio non ferma la rocker italiana Gianna Nannini e il suo tour, che prevede tappe in Svizzera. Da bluewin.ch