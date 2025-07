Gergiev Mosca | Persecuzione mai vista

17.00 "Una persecuzione senza precedenti" è stata scatenata in Italia contro il maestro russo Valery Gergiev, il cui concerto in programma domenica alla Reggia di Caserta è stato annullato. Lo dice la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che critica tra l'altro la posizione espressa dal ministro della Cultura, Giuli.In italiano cita il Vangelo:"Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perchĂ© non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

