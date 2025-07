Gemona si prepara a rivivere il Medioevo | dal 1° al 4 agosto torna Tempus est Jocundum

Le suggestive atmosfere medievali tornano ad animare il centro storico di Gemona dal 1° al 4 agosto 2025 con la 33ÂŞ edizione di “Tempus est Jocundum”, una delle rievocazioni storiche piĂą attese del Friuli Venezia Giulia. Un evento che fonde tradizione, spettacolo e coinvolgimento popolare, trasformando la cittadina in un vero e proprio borgo del passato. Per quattro serate, vicoli e piazze si popoleranno di figuranti in costume, musici, giocolieri, mercanti, artigiani e cavalieri, offrendo ai visitatori un’immersione completa nell’atmosfera del Medioevo. Come ogni anno, non mancheranno i momenti spettacolari, tra cui l’atteso show di fuochi d’artificio che illuminerĂ la torre e il Duomo, simboli architettonici di Gemona. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Gemona si prepara a rivivere il Medioevo: dal 1° al 4 agosto torna “Tempus est Jocundum”

