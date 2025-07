Gaza oltre 100 ong denunciano una carestia di massa | I nostri colleghi e coloro che assistiamo stanno morendo

Mentre a Gaza i civili continuano a essere uccisi nei siti di distribuzione di aiuti, oltre 100 organizzazioni umanitarie hanno denunciato che una “ carestia di massa ” si sta diffondendo nella Striscia e che anche i loro operatori stanno soffrendo gravemente a causa della carenza di cibo. Sono i totale 111 i firmatari della dichiarazione, tra cui Medici Senza Frontiere (MSF), Save the Children e Oxfam, che ha avvertito: “I nostri colleghi e coloro che assistiamo stanno morendo”. “Mentre l’ assedio del governo israeliano affama la popolazione di Gaza, gli operatori umanitari si uniscono alle stesse file per il cibo, rischiando di essere colpiti solo per sfamare le loro famiglie”, si legge. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, oltre 100 ong denunciano una carestia di massa: “I nostri colleghi e coloro che assistiamo stanno morendo”

Raid israeliani a nord della Striscia di Gaza, media: "Oltre 60 morti" | Idf ordina di evacuare i porti dello Yemen gestiti dagli Houthi - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Gaza in sofferenza, dramma umanitario. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano - Continuano la sofferenza di Gaza. Un dramma umanitario senza fine. Oltre 60 morti nell’ultimo raid israeliano The post Gaza in sofferenza, dramma umanitario.

Ong: "Oltre 20 raid israeliani su tutta la Siria stanotte" | Gaza, Qatar: "I negoziati sono a un punto morto" - Raid israeliani a Damasco, Netanyahu: "Regime siriano non tocchi la comunitĂ drusa". Le violenze contro la comunitĂ drusa in Siria provocano oltre 100 vittime

Eliana Riva, Fase della morte a Deir al-Balah, Il Manifesto, 22 luglio 2025 CASA PER CASA I carri armati avanzano nella città nel centro dell’enclave: verrà divisa in due. Ordine di sfollamento per 50/80mila persone. Uccisi 79 gazawi che aspettavano gli aiuti Vai su Facebook

