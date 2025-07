Gaza giornalista sviene durante una diretta tv | Non mangiavo da 4 giorni anche noi stiamo morendo di fame

Sally Abdullah Thabit è la corrispondente di Alkofiya TV a Gaza. A Fanpage.it ha raccontato: "Noi giornalisti gazawi siamo stremati. raccontiamo le sofferenze della nostra gente ma ne facciamo parte anche noi. Siamo dentro la stessa tragedia". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Al Tg1 si accorgono della scritta Free Gaza dietro la giornalista, il cameraman sposta subito la telecamera - Momenti di confusione durante la diretta mattutina del Tg1: la giornalista Francesca Coppola viene bruscamente esclusa dalla ripresa del cameraman, quando dallo studio si accorgono che alle sue spalle compare la scritta Free Gaza.

Hassan Aslih, a Gaza il funerale del giornalista palestinese ucciso in un attacco israeliano - Gli abitanti di Gaza hanno organizzato il funerale di Hassan Aslih, un giornalista palestinese che è stato ucciso in un attacco israeliano all'ospedale Nasser di Khan Yunis, dove stava ricevendo cure dopo essere stato ferito in un altro attacco dello Stato ebraico avvenuto il mese scorso.

Gaza, strage israeliana a Khan Younis. Morto il giornalista palestinese Hassan Samour - Almeno 115 palestinesi, per lo più donne e bambini, hanno perso la vita a seguito di una nuova ondata di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza.

Gaza, giornalista sviene durante una diretta tv: “Non mangiavo da 4 giorni, anche noi stiamo morendo di fame”; La giornalista sviene durante un'intervista in diretta e il conduttore continua a parlare; Stop alla conferenza stampa di Trump, ragazza sviene mentre parla il presidente: paura alla Casa Bianca.

MEDIO ORIENTE: Personale Onu e medici svengono per fame a Gaza - Unrwa - Di seguito gli aggiornamenti sul Medio Oriente: Il capo dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi ha detto che il proprio personale, i medici e gli operatori umanitari sono svenuti duran ... Riporta msn.com

“Tutto è stato distrutto”: la voce di un giornalista da Gaza - Lo raggiungiamo telefonicamente con qualche difficoltà nei giorni in cui è impegnato nell'ennesimo trasferimento. Scrive unimondo.org