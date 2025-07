Gaza bimbo come uno scheletro | shock per la foto di Muhammad | Meloni | Situazione drammatica ingiustificabili gli attacchi ai civili

Un video israeliano mostra la Gaza del futuro come una Las Vegas del Medioriente. Tajani: "Bisogna convincere Netanyahu a concludere questa guerra". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, bimbo come uno scheletro: shock per la foto di Muhammad | Meloni: "Situazione drammatica, ingiustificabili gli attacchi ai civili"

In questa notizia si parla di: gaza - bimbo - scheletro - shock

Bimbo palestinese da Gaza a Napoli per terapie mediche: al Santobono per cure salvavita - Un bimbo palestinese della Striscia di Gaza è arrivato al Santobono di Napoli per cure mediche. È giunto in città con padre e nonno in volo militare da Gaza.

Napoli si mobilita per Nabeel, il bimbo malato arrivato da Gaza: tante richieste per aiutare il piccolo e la famiglia - Gara di solidarietà per il bimbo di due anni e mezzo, affetto da una rara malattia del sistema immunitario, che è arrivato all'ospedale Santobono da Gaza.

Bimbo di 2 anni dalla striscia di Gaza all’ospedale Santobono di Napoli - Il bimbo, accompagnato dal padre e dal nonno, è arrivato alle prime luci dell’alba all’ospedale Santobono, da Beit Hanoun, nell’area Nord Est della Striscia di Gaza.

Gaza, bimbo come uno scheletro, Muhammad sciocca il mondo; Gaza, bimbo come uno scheletro: la foto di Muhammad sciocca la Gran Bretagna | Meloni: Situazione drammatica, ingiustificabili gli attacchi ai civili; Gaza: un bimbo ridotto ad uno scheletro, la foto sciocca il mondo.

Gaza, bimbo come uno scheletro, Muhammad sciocca il mondo - Il corpicino ridotto a uno scheletro, la bocca aperta come a invocare aria e cibo, gli occhi scuri illuminati da un residuo bagliore di vita che sembrano domandare "perché". Riporta ansa.it

Foto shock sulla fame a Gaza, dilaga sdegno anti-Israele in Gran Bretagna - Dilaga lo sdegno nel mondo politico e sui media del Regno Unito contro Israele per l'escalation della violenza nella Striscia di Gaza, le accuse di eccidi di civili palestinesi in coda per gli aiuti e ... Scrive ansa.it