Garlasco sull’impronta 33 è scontro frontale La difesa Sempio | Non è sua I legali dei Poggi polemici con i pm

Le scintille nell’ incidente probatorio per l’inchiesta bis sul delitto di Garlasco arrivano di nuovo dalla discussa impronta 33, quella che secondo la Procura è stata lasciata da una mano di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, al momento unico nome iscritto nel registro degli indagati, a quanto è dato sapere. Periti e consulenti oggi si sono rivisti perchĂ© si apre la strada dell’analisi delle impronte (e infatti la gip Daniela Garlaschelli ha conferito l’incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani ). Ma gli avvocati trovano il loro ring su quella traccia lasciata su una parete della scala che porta allo scantinato dell’abitazione dei Poggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In questa notizia si parla di: garlasco - impronta - sempio - poggi

Garlasco, pm: “C’è impronta di Sempio”. Traccia inutile per i Ris - (Adnkronos) – Andrea Sempio non si difende e così la Procura di Pavia passa all’attacco e svela il quarto elemento nel caso di Garlasco contro il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, è giallo sull'impronta 44 mai considerata - Si trova perpendicolare all'impronta papillare 33 sul muro ma per il consulente dei Poggi è la strisciata di una bicicletta.

Garlasco, i consulenti di Sempio contro quelli della Procura: «L’impronta 33 confusa coi segni del muro» - Avevano ragione i consulenti della famiglia Poggi, secondo la difesa di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo filone di indagini sul delitto di Garlasco.

Delitto di #Garlasco: “L’impronta 33 non è di Andrea Sempio”. Secondo una relazione tecnica dattiloscopica depositata dalla difesa, l’impronta del palmo della mano destra rilevata sulla parete delle scale dove è stato ritrovato il corpo di Chiara Poggi non corri Vai su Facebook

Garlasco, i consulenti della famiglia Poggi: “L'impronta 33 non è di Sempio” Vai su X

Delitto Garlasco, l'Incidente probatorio esteso anche sulle impronte; Delitto di Garlasco, caccia alle impronte sulla spazzatura della famiglia Poggi; Garlasco, polemica sull'impronta 33 esclusa dall'incidente probatorio: il legale dei Poggi attacca la Procura.

Garlasco, nuove analisi su Dna e immondizia: la Procura esclude la traccia 33. La difesa di Andrea Sempio: «Quell'impronta non è sua» - Proseguono le indagini della procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi, uccisa nel 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. leggo.it scrive

Garlasco: l'impronta 33 non entra nell'incidente probatorio - La Procura ha detto no all'ammissione nell'incidente probatorio per il delitto di Chiara Poggi a Garlasco della traccia 33 trovata sul muro di casa della vittima e attribuita dagli inquirenti ad ... Come scrive ansa.it