Garlasco su 60 impronte nessuna è di Andrea Sempio Al via le analisi sulla spazzatura e sulle unghie di Chiara Poggi

Inizia oggi la caccia alle impronte sulla spazzatura dei Poggi  per il caso Garlasco. Fissata infatti alle ore 11, in Tribunale a Pavia davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli, l’ udienza  per conferire l’incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani e formulare il quesito per procedere – nell’ambito dell’incidente probatorio sull’omicidio di Chiara Poggi – all’estensione degli accertamenti “mediante tecniche di laboratorio idonee alla esaltazione di eventuali impronte latenti su ‘etichetta in carta arancione Estathé’, ‘sacchetto spazzatura’, ‘sacchetto biscotti’ e ‘sacchetto cereali'” si legge nel provvedimento della giudice firmato lo scorso 17 luglio e in possesso dell’ Adnkronos. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

