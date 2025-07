Garlasco nuova decisione | cosa si cerca adesso nella spazzatura

– La Procura di Pavia ha ordinato nuovi accertamenti nell’ambito dell’inchiesta sull’ omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Dopo anni di indagini e processi, l’attenzione si concentra ora su oggetti raccolti nella spazzatura della villetta di via Pascoli. Lo scopo è verificare se, oltre a Chiara Poggi e all’allora fidanzato Alberto Stasi, possano emergere elementi che suggeriscano il coinvolgimento di altre persone. Analisi sulle impronte latenti nella spazzatura di Garlasco. Durante l’ultima udienza, è stato conferito un incarico al dattiloscopista della Polizia di Stato Domenico Marchigiani. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Garlasco, nuova decisione: cosa si cerca adesso nella spazzatura

Delitto di Garlasco, dubbi su Andrea Sempio per l'impronta e dei biglietti sospetti trovati nella spazzatura - Delitto di Garlasco: biglietti inquietanti, una impronta vicina al corpo e un misterioso malore non verbalizzato riaccendono i sospetti su Andrea Sempio

Garlasco, nuovi elementi su Sempio: il malore nell'interrogatorio e i biglietti nella spazzatura: "Ho fatto cose brutte, nessuno può immaginare" - Il malore, avvenuto durante l'interrogatorio del 4 ottobre 2008, è stato confermato dalla madre di Sempio, ma non è mai stato messo a verbale Non è soltanto l’impronta rinvenuta nei pressi del corpo senza vita di Chiara Poggi a complicare la posizione di Andrea Sempio, ora indagato nel nuovo

Garlasco, i bigliettini di Andrea Sempio trovati nella spazzatura: “Ho fatto cose brutte e inimmaginabili” - Garlasco (Pavia), 21 maggio 2025 – Prosegue e si arricchisce ogni giorno di più la nuova inchiesta della Procura di Pavia in cui è indagato Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007, nella sua casa di Garlasco.

Garlasco, nuova “caccia”: cosa si cerca davvero nella spazzatura di Chiara Poggi - Nuovo capitolo delle indagini sul delitto di Garlasco e l'omicidio Chiara Poggi: nuova "caccia" delle autorità nella famosa spazzatura. Riporta newsmondo.it

Garlasco, spazzatura di nuovo sotto esame. Al via gli esami dattiloscopici - Sarebbe una semplice udienza tecnica per l'incidente probatorio del caso Garlasco, se non fosse che nelle scorse ore è salita la tensione ... Secondo iltempo.it