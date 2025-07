Garlasco l’ossessione collettiva e il sospetto permanente | la cronaca piegata alla fiction

Nel caso Garlasco si è riaperta la porta del sospetto permanente. E nel gioco del sospetto permanente, chi paga? I vivi e la morta. Ma anche chi, per errore o per ossessione collettiva, finisce nel mirino di chi scambia la cronaca per una fiction e la verità per una sensazione epidermica. Garlasco, un cold case senza pace: il punto sulle nuove indagini È il caso della famigerata impronta 33. Un segno lasciato da una mano, presumibilmente destra, che qualcuno ha subito voluto interpretare come insanguinata. Peccato che la Procura di Pavia abbia già risposto con la sobrietà di chi è abituato a lavorare con la realtà , non con i filtri di Instagram: Non è possibile procedere ad accertamenti biologici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

