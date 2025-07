Garlasco incidente probatorio esteso alle impronte su Estathé spazzatura biscotti e cereali

Delitto di Garlasco, esteso l'incidente probatorio: le nuove analisi su impronte trovate su spazzatura e sacchetti sequestrati 18 anni fa.

Delitto di Garlasco, maxi incidente probatorio: nuovi Dna da comparare - Chi c’era davvero nella villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007? La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco cerca una risposta allargando il campo delle analisi genetiche.

Garlasco: l'incidente probatorio può cambiare l'inchiesta. Sarà acquisito il dna delle gemelle Cappa. "Sempio è forte" - AGI - "Sempio è forte e sa parare i colpi". L'avvocato Massimo Lovati risponde così alla domanda su quale sia lo stato d'animo di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi dopo i recenti sviluppi delle indagini e gli accertamenti disposti dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli.

Incidente probatorio Garlasco, sarĂ acquisito dna gemelle Cappa, amico di Stasi Marco Panzarasa e 3 amici di Sempio - Per l'incidente probatorio si preleveranno tutti i dna delle persone che hanno avuto un ruolo nella vicenda del delitto di Garlasco.

Caso Garlasco, impronta 33 non entra in incidente probatorio - Il legale della famiglia Poggi: "Non è stata accolta la nostra richiesta". Come scrive msn.com