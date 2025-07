Garlasco alle 11 il via alla terza udienza dell’incidente probatorio | nuovi approfondimenti sulla spazzatura a casa di Chiara Poggi

Pavia, 23 luglio 2025 –  È fissata per questa mattina alle 11 l'udienza in Tribunale a Pavia davanti alla giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli per conferire l'incarico al dattiloscopista Domenico Marchigiani e formulare il quesito per procedere – nell'ambito dell'incidente probatorio sull'omicidio di Chiara Poggi – all'estensione degli accertamenti. Come scritto nel procedimento della giudice del 17 luglio scorso, si farà ricorso a "tecniche di laboratorio idonee alla esaltazione di eventuali impronte latenti sull'etichetta in carta arancione Estathé, sui sacchetti della spazzatura, dei biscotti e dei cereali".

Delitto Garlasco, oggi udienza sull’incidente probatorio e l’incarico ai periti - Continuano le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007 e per la cui morte l’allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere (ora è in semilibertà ).

Garlasco, perché Paola Cappa disse: «Abbiamo incastrato Stasi» | In corso l'udienza per l'incidente probatorio sul Dna - Le «gemelle K» non sono indagate. Le domande «suggerite» dai carabinieri durante l'incontro con Stasi nella speranza che lui si tradisse rispetto a quanto messo a verbale

Alla luce del comunicato stampa diffuso dalla Procura di Pavia il 21 maggio scorso in merito all'attribuzione ad Andrea Sempio dell'impronta palmare n. 33 posta all'altezza del terzo gradino della scala "ove è stato rinvenuto il cadavere di Chiara Poggi"

