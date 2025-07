Gabriella Greison le parole oscurate da una scollatura e la solidarietà delle Rettrici

"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito". A maggior ragione se il saggio è una saggia e se, molto semplicemente, decide di indossare un bell'abito. Gabriella Greison, fisica e divulgatrice tra le più apprezzate in Italia, è stata investita da una pioggia di commenti sul look sfoggiato in un video nel quale esprimeva tutto il suo entusiasmo prima della partenza per Taormina, dove era stata invitata dall'Università di Messina nelle vesti di madrina della cerimonia di consegna dei diplomi di laurea. Greison ha fatto rumore, non è rimasta in silenzio ed è stato un bene. Ha risposto con ironia, poi ha condiviso il discorso pronunciato al Teatro antico, oscurato dall'inutile polemica.

