Gabriella Greison attaccata per un abito scollato | Dà fastidio che spieghi fisica e abbia le tette?

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’ondata di insulti dopo un video all’aeroporto di Linate. Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, è finita al centro di una polemica social dopo aver pubblicato, il 21 luglio, un video girato all’aeroporto di Linate. Indossava un abito verde scollato, e il focus si è subito spostato dal contenuto del video al suo aspetto fisico. Le reazioni non si sono fatte attendere: tra battute sessiste come «che poppe quantistiche» e insulti più pesanti tipo «Occhio che senza impalcatura ti cadono le tette», il web si è scatenato. C’è anche chi ha scritto: «L’età che avanza inesorabile costringe alcune donne a sparare gli ultimi fuochi d’artificio». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gabriella Greison attaccata per un abito scollato: «Dà fastidio che spieghi fisica e abbia le tette?»

In questa notizia si parla di: gabriella - greison - fisica - attaccata

Intervista a Gabriella Greison: “Offesa sui social per aver spiegato la fisica col vestito scollato” - La divulgatrice e attrice: “Per qualcuno una donna che parla di meccanica quantistica deve per forza assomigliare a un uomo”

Teatro, Gabriella Greison in scena con ‘Dove tutto può accadere’ - (Adnkronos) – Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, debutta domani al teatro Comunale di Gonzaga, in provincia di Mantova, con 'Dove tutto può accadere', un viaggio visionario nella mente di Paul Dirac, l’uomo che ha saputo tradurre l’universo in una formula di rara bellezza.

Mister Movie | Gabriella Greison: Fisica Quantistica, Beatles e Magia sul Palco con ‘Dove tutto può accadere’ - Articolo Offerto da MisterMovie.it Su Mister Movie trovi Notizie dal mondo dell'Intrattenimento! Collegati al sito https://www.

Una donna di scienza non può mettere una scollatura, Gabriella Greison: Devi essere un uomo se vuoi credibilità; Gabriella Greison, la fisica col vestito scollato: insulti e vergogna | .it.

Gabriella Greison insultata per un vestito scollato: "Vi dà fastidio che spieghi la fisica e abbia le tette? - La divulgatrice di scienza era stata invitata come madrina al teatro di Taormina per una cerimonia di laurea. Da msn.com

Graduation day Università di Messina. Insulti sessisti alla fisica Gabriella Greison - Gabriella Greison, madrina alla cerimonia di consegna dei Diplomi di Laurea di laurea dell'università di Messina al teatro greco antico ... 98zero.com scrive