Gabriele Corsi rinuncia a Domenica In alla conduzione resta Mara Venier | parla la Rai

Caos in Rai per la prossima edizione di Domenica In. Nonostante l'annuncio ufficiale arrivato durante la conferenza stampa di presentazione dei nuovi palinsesti Rai, Gabriele Corsi non affiancherà Mara Venier al timone dello storico programma. "La decisione è stata presa, di comune accordo, a. 🔗 Leggi su Today.it

Eurovision Song Contest 2025, conferenza Rai con BigMama, Lucio e Gabriele Corsi - Il racconto della conferenza stampa della Rai in vista dell’ Eurovision Song Contest 2025 che trasmetterà con il commento di Gabriele Corsi e BigMama, intervenuti insieme a Lucio Corsi.

Eurovision Song Contest 2025, BigMama e Gabriele Corsi video intervista: «La mia vita è basata sul cazzeggio» - La nostra video intervista a BigMama e Gabriele Corsi, conduttori italiani dell’ Eurovision Song Contest 2025.

Eurovision 2025 da stasera in tv: forza Lucio Corsi! La finale il 17 maggio, a condurre Gabriele Corsi e BigMama. E c'è anche Topo Gigio - È tempo di musica in tv. L’ Eurovision Song Contest 2025 torna in diretta da Basilea, Svizzera, portando con sé uno spettacolo quest’anno ancora più ricco.

