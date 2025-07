Furto mordi e fuggi Via le placche antitaccheggio per rubare nell' outlet

Hanno rubato capi di abbigliamento dall'outlet e poi avevano cercato di far perdere le loro tracce. Quattro ragazzi, tutti originari del Cile, sono arrestati dai carabinieri della stazione di Valmontone e dai colleghi del norm di Colleferro. L'accusa per loro è furto aggravato in concorso.Secondo.

Shopping compulsivo, tre persone arrestate a Roma: furto da 4500 euro all'outlet, cosa hanno rubato - Tre persone arrestate a Roma per furto in un outlet: rubavano cosmetici e abbigliamento, traditi dalla passione per lo shopping compulsivo.

Furto di cosmetici all'outlet: tre giovani arrestati, colpo da oltre 4.500 euro - Nonostante fosse già finita nei guai per un episodio simile, non ha saputo resistere alla tentazione dei cosmetici.

Valmontone. 4 cileni arrestati dai Carabinieri all'outlet per furto aggravato. In manette anche una 41enne del posto per evasione dai domiciliari - VALMONTONE – Nelle ultime ore, i militari della Stazione Carabinieri di Valmontone hanno arrestato 5 persone – 4 cittadini cileni

Furto mordi e fuggi. Via le placche antitaccheggio per rubare nell'outlet.

