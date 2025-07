Furto al van dei diplomatici a Villa Olmo | spariti zaini pc e documenti poi il lieto fine

Momenti di apprensione a Como per un furto che ha coinvolto un gruppo di diplomatici australiani in visita in città . I loro zaini, contenenti documenti sensibili tra cui passaporti e carte di credito, sono stati rubati da un van parcheggiato a Villa Olmo. Provvidenziale l’intervento della polizia. 🔗 Leggi su Quicomo.it