Furti d’acqua potabile in campo anche i droni | Gli allacci abusivi non rimarranno impuniti

Saranno impiegati anche i droni per combattere l’odioso fenomeno dei furti d’acqua ai danni di Acquedotto Pugliese. È stato concordato questa mattina, nel corso della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: furti - acqua - droni - potabile

Ardea, blitz contro furti di luce e acqua: sgomberato appartamento in centro - Ardea – Operazione congiunta all’alba in via della Croce, nel cuore del centro storico di Ardea, dove la polizia municipale, guidata dal maggiore Marzia Sgrò (nella foto), con il supporto dei carabinieri della tenenza locale, ha effettuato una perquisizione e un controllo approfondito in un appartamento occupato da famiglie nomadi.

Scoperti furti d'acqua nel Foggiano - I tecnici di Acquedotto Pugliese hanno recentemente scoperto e denunciato tre casi di prelievo abusivo nel territorio di Foggia.

Ardea, furti di elettricità e acqua: operazione congiunta della Polizia locale e dei carabinieri - Ardea, 16 luglio 2025 – La polizia municipale di Ardea, guidata dal Maggiore Dott.ssa Marzia Sgrò, ha condotto una brillante operazione congiunta con i carabinieri d el comando tenenza di Ardea, Enel e la concessionaria comunale Idrica per la distribuzione dell’acqua e fognature.

FOGGIA Emergenza incendi e furti d’acqua: rafforzati i controlli in provincia di Foggia; Furti d'acqua in Calabria. Scoperto allaccio abusivo con un tubo sotterraneo lungo 2 KM - VIDEO.

Furto di acqua potabile nel crotonese, scoperto allaccio abusivo lungo 2 km - Nel territorio di Petilia Policastro, serviva a prelevare dal partitore di Marrate 4 litri al secondo dalla fornitura per cinque comuni. Si legge su ilcrotonese.it

Furto di acqua potabile: sino a quando si protrae? - Diritto.it - La Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Tribunale di Torre ... Lo riporta diritto.it