Fucili da soft air occhiali collane | la Finanza sequestra oltre 11mila prodotti in due negozi gestiti da cinesi

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, ha sequestrato 11.444 prodotti non a norma, esposti in vendita in due esercizi commerciali gestiti da cittadini di nazionalità cinese. Nel dettaglio, nei giorni scorsi, durante un’ispezione volta a verificare il rispetto della. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

