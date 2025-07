Frattesi Inter niente vacanze | già al lavoro dopo l’intervento obiettivo rientro immediato

Frattesi Inter, il centrocampista ha iniziato la riabilitazione: fuori dal Mondiale per Club, vuole essere a disposizione di Chivu al più presto. Davide Frattesi, centrocampista classe 1999, è già al lavoro per recuperare la miglior condizione fisica dopo l’intervento all’ernia inguinale che lo ha costretto a saltare il Mondiale per Club con l’ Inter. Nessuna vacanza per l’ex giocatore del Sassuolo, che ha cominciato la sua riabilitazione già nella giornata di ieri, con l’obiettivo dichiarato di tornare a disposizione del nuovo tecnico Cristian Chivu il prima possibile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Frattesi ha scelto di non fermarsi nemmeno per un giorno, iniziando fin da subito un programma personalizzato per recuperare in tempi rapidi. 🔗 Leggi su Internews24.com

