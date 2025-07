Frattesi Inter cuore e polmoni del centrocampo di Chivu | il nuovo piano nerazzurro

Frattesi Inter, non solo incursore: il centrocampista romano può diventare il perno tattico della nuova mediana a due dei nerazzurri. Il nuovo assetto dell ’ Inter di Cristian Chivu prende forma attorno a nomi chiave, ma tra questi a emergere in modo sempre più deciso è Davide Frattesi. Il centrocampista romano, classe 1999, si prepara a vivere una stagione che potrebbe rappresentare il suo definitivo salto di qualità in nerazzurro. Dopo un’annata di adattamento e crescita sotto la guida di Simone Inzaghi, il nuovo corso tecnico lo proietta al centro di un progetto che punta su intensità , dinamismo e capacità di inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Frattesi Inter, cuore e polmoni del centrocampo di Chivu: il nuovo piano nerazzurro

Inter-Barcellona 4-3, Frattesi regala la finale di Champions ai nerazzurri - (Adnkronos) – L’Inter vola in finale di Champions League. Al termine di 120 minuti epici, i nerazzurri vincono 4-3 contro il Barcellona a San Siro e staccano il pass per l’ultimo atto del torneo a Monaco di Baviera.

Inter-Barcellona: Sommer eroe del match, Frattesi e Martinez decisivi - Incredibile ma vero: finisce 4-3 e il man of the match è un portiere, Yann Sommer. "Sono molto felice, è stata una partita incredibile - dice l’elvetico alla fine di Inter-Barcellona - L’ultima su Yamal è stata una parata speciale, lui è un giocatore fortissimo.

Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) - Inter, Inzaghi fa la conta per Torino: fuori Lautaro, Frattesi, Acerbi, Bastoni e Mkhitaryan (Gazzetta) Con quali calciatori l’Inter giocherà a Torino domenica alle 18? È la domanda cui ha provato a rispondere la Gazzetta dello Sport.

Rassegna stampa sportiva – 16 luglio 2025 ? Inter, blindato Frattesi – Chivu lo vuole protagonista e il club lo premia: nuovo contratto, più spazio e un ruolo sempre più centrale. Intanto Lookman è la “prima scelta” per rinforzare l’attacco nerazzurro. Vai su Facebook

Monterrey-Inter, la prima di Chivu. Asllani in regia, Sebastiano Esposito con Lautaro; Materazzi: Chivu porta carattere e interismo. Quella volta che 'picchiammo' Pandev...; Inter, Frattesi torna in Italia: il saluto con Chivu.

Inter, Frattesi torna in campo dopo l’operazione: Chivu lo aspetta - Dopo l’intervento per ernia inguinale del 10 luglio, il centrocampista nerazzurro ha ripreso ad allenarsi e punta al rientro in gruppo ... Si legge su fcinter1908.it

FCIN1908 / Inter, Frattesi accelera il rientro: il programma prima di tornare ad Appiano - Il centrocampista italiano sta seguendo un programma preciso per il rientro in gruppo ad Appiano. Secondo fcinter1908.it