Francesco Repice e Arca Azzurra a Castelnuovo di Garfagnana

Castelnuovo di Garfagnana (Lucca), 23 luglio 2025 – Ancora due spettacoli a ingresso libero per l'anteprima di Mont'Alfonso sotto le stelle, il festival che a luglio e agosto porterĂ musica, teatro ed eventi nel cuore della Garfagnana. Tratto dall'omonimo libro edito da Pacini Fazzi, "La Resistenza in lucchesia - Racconti e cronache della lotta antifascista" è la lettura scenica che Arca Azzurra proporrĂ giovedì 24 luglio in piazza Luigi Carli a Castelnuovo di Garfagnana. rani di autori locali – da Mario Tobino a Guglielmo Petroni, da Manlio Cancogni a Serafino Beconi - e cronache storiche ripercorreranno oltre venti anni di battaglie e persecuzioni, evidenziando il senso profondo di una comunitĂ che seppe scegliere, pur nel dolore, da che parte stare.