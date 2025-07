Francesco Arca e il bacio sul collo a Elisabetta Gregoraci in barca | Era un continuo cercarsi con lo sguardo

Il settimanale Oggi pubblica le foto della gita in barca di Elisabetta Gregoraci e Francesco Arca, accompagnati da un gruppo di amici. In uno scatto si vede un bacio sul collo, e sulla rivista si legge: “Tra i due era un continuo cercarsi con lo sguardo”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

La Buona Stella della Rai brilla su Miriam Dalmazio, Francesco Arca e Filippo Scicchitano - La Rai sta attingendo ad alcune sue “nuove” risorse per creare una serie che faccia prossimamente compagnia al pubblico.

Mister Movie La Buona Stella: Francesco Arca e Miriam Dalmazio nella nuova fiction Rai! - Come riportato da MisterMovie.it. Scopri trama, ambientazioni e anticipazioni sulla serie Rai 'La Buona Stella', con Francesco Arca e Miriam Dalmazio protagonisti.

