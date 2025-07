Hakan Calhanoglu ha spento definitivamente le voci che si sono susseguite nelle ultime settimane. Il giocatore rimarrĂ ancora all’Inter e apre la stagione con un post su Instagram. STORIA FINITA – Queste due parole possono sembrare fuorvianti, ma sono le migliori per descrivere questo momento. Tutti volevano la fine della storia infinita descritta nelle ultime settimane, sia che andasse negativamente o positivamente. Hakan Calhanoglu ha preferito prendere la via piĂą semplice e rimarrĂ così in maglia nerazzurra. Il turco, dopo il suo agente Stipic, ha confermato che vestirĂ la divisa dell’ Inter anche il prossimo anno. 🔗 Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - FOTO – Calhanoglu torna ad Appiano: «Ci siamo ancora!»