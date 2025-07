Fortezza Nuova venerdì 25 luglio I Furminanti in concerto

Venerdì 25 luglio, alle 21.30 in Fortezza Nuova negli spazi del ristorante Melafumo, appuntamento con il concerto de I Furminanti. Pronta a far divertire e ballare tutti, la cover band livornese per questa serata proporrà un repertorio "molto più rock". Per chi volesse cenare con i piatti tipici. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Fortezza Nuova, venerdì 20 giugno concerto dei Furminanti - Venerdì 20 giugno, a partire dalle 21, appuntamento in Fortezza Nuova nello spazio gestito dall'enoteca Melafumo con il concerto dei Furminanti.

Pitti Uomo, speranza negli stand. Le aziende vogliono ripartire: "Credito d’imposta, via i limiti". La kermesse alla Fortezza da Basso fino a venerdì: partenza positiva con tanti clienti. Export della moda a -6,9% nei primi due mesi del 2025. "Aiutiamo i giovani a fare impresa" - Venti di guerra, eppure la moda non molla. Anzi, è il momento della responsabilità e del coraggio per risollevare uno dei settori più in crisi del nostro Paese.

Marino Marini tra scultura e pittura. Venerdì la mostra con cento opere tra San Francesco e Fortezza - Arezzo continua a scommettere sull’arte contemporanea, sarà inaugurata venerdì 4 luglio "Marino Marini.

