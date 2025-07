Forte dei Marmi pugni in faccia ai turisti per rubare Rolex | la banda colpiva anche a Ibiza e Saint-Tropez

Operazione internazionale della Polizia: smantellata una banda campana responsabile di furti e rapine di orologi di lusso tra Italia ed Europa. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Forte dei Marmi, pugni in faccia ai turisti per rubare Rolex: la banda colpiva anche a Ibiza e Saint-Tropez

In questa notizia si parla di: banda - forte - marmi - pugni

"Musica insieme". Orchestra, banda e corale Valdichiana. Identità sonora e forte - E’ partita la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate, il contenitore di eventi che animeranno la Toscana per salutare l’inizio dell’estate e della stagione turistica, promosso dalla Regione Toscana in collaborazione con La Nazione con il supporto di Toscana Promozione Turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria per i numerosi eventi locali.

Lucca, fermata dalla polizia la banda dei Rolex di Forte dei Marmi - Roma, 23 lug. (askanews) - Vasta operazione della polizia contro furti e rapine di orologi di lusso. Eseguita un'ordinanza di misura cautelare (emessa dal gip presso il Tribunale di Lucca, su richiesta della Procura della Repubblica di Lucca), nei confronti di 13 persone, indiziate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro il patrimonio.

Forte dei Marmi, furti di rolex: sgominata banda specializzata. Colpi anche a Ibiza e Saint Tropez - In totale il gruppo di rapinatori in trasferta sarebbe stato composto da 22 persone, di origine campana: quelli non raggiunti dalla misura cautelare, per le posizioni marginali, sono stati denunciati a piede libero L'articolo Forte dei Marmi, furti di rolex: sgominata banda specializzata.

FORTE DEI MARMI - Da Forte Marmi a Ibiza, unica banda rapinatori orologi lusso; Rapine di Rolex a Forte dei Marmi, sgominata la banda: avevano rubato beni per 374mila euro; Rapine ai turisti da Forte dei Marmi a Ibiza: 22 indagati. Operazione anche a Caserta.

Forte dei Marmi, pugni in faccia ai turisti per rubare Rolex: la banda colpiva anche a Ibiza e Saint-Tropez - Operazione internazionale della Polizia: smantellata una banda campana responsabile di furti e rapine di orologi di lusso tra Italia ed Europa. Lo riporta virgilio.it

FORTE DEI MARMI - Da Forte Marmi a Ibiza, unica banda rapinatori orologi lusso - I rapinatori, seguiti da complici a bordo di auto, percorrevano in moto le strade più trafficate della località turistica a caccia delle vittime, tra cui a ... Da toscanatv.it