Floriani Mussolini | Il mio cognome? Più pesante per altri che per me

Romano Floriani Mussolini è un nuovo giocatore della Cremonese: ecco le sue parole durante la conferenza stampa di presentazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Floriani Mussolini: "Il mio cognome? Più pesante per altri che per me"

In questa notizia si parla di: floriani - mussolini - cognome - pesante

Lazio, dopo il riscatto si decide il futuro di Floriani Mussolini - 2025-07-04 10:19:00 Fermi tutti! Tommaso Fefè 04 lug 2025, 12:19 Ultimi aggiornamenti: 04 lug 2025, 12:19 Dopo aver esercitato il controriscatto dalla Juve Stabia, la Lazio deve decidere ora cosa fare con Floriani Mussolini Tutto da decidere il futuro di Floriani Mussolini con la Lazio.

La Lazio cede Floriani Mussolini: il pronipote del Duce giocherà in Serie A - La Lazio impossibilitata a tesserare nuovi calciatori visto il blocco del mercato in entrata, continua a lavorare sulle uscite.

Cremonese, Floriani Mussolini debutta in serie A: “Il mio cognome? Voglio essere giudicato solo sul campo” - Cremona, 23 luglio 2025 – Le prime parole da giocatore della Cremonese di Romano Benito Floriani Mussolini, giocoforza, non potevano sorvolare sul suo cognome così “ingombrante”: “Per me – taglia corto l’esterno classe 2003 che si appresta ad esordire in serie A con la maglia grigiorossa – non è mai stato un problema.

Romano Floriani Mussolini: “Il mio cognome? Pesante per altri” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/23/news/romano_floriani_mussolini_cremonese_lazio-424748683/?rss&ref=twhl… Vai su X

Romano Floriani Mussolini è un nuovo giocatore della Cremonese Presentato dal club in conferenza stampa, l'ex Lazio e Juve Stabia si è trovato a dover discutere con i giornalisti presenti in sala "Più pesante per gli altri che per me", ha risposto l'esterno: Vai su Facebook

Romano Floriani Mussolini: “Il mio cognome? Pesante per altri”; Floriani Mussolini: Il mio cognome? Più pesante per altri che per me; Floriani Mussolini: Il mio cognome? Più pesante per altri che per me.

Floriani Mussolini: "Il mio cognome? Più pesante per altri che per me" - Il nuovo giocatore della Cremonese si è presentato in conferenza stampa: "Polemica sterile per l'esultanza al mio primo gol con la Juve Stabia" ... msn.com scrive

Floriani Mussolini: «Il mio cognome? Ha dato più fastidio agli altri che a me, voglio parlare sul campo» - Così Romano Floriani Mussolini, figlio di Alessandra Mussolini e pronipote ... Lo riporta msn.com