Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte - Tanti nomi a centrocampo Pradè deve scegliere

Firenze, 24 luglio 2025 - Il mercato della Fiorentina procede con cautela, ma le prioritĂ della dirigenza sono chiare: serve almeno un centrocampista (due nel caso in cui Richardson venga ceduto, ipotesi tutt'altro che remota vista l’attenzione che sta suscitando all’estero), un attaccante e un'alternativa a Dodo sulla fascia destra. A questo proposito, si registra un ritorno di fiamma per Alessandro Zanoli, rientrato al Napoli dopo il prestito al Genoa. Il suo profilo resta tra quelli monitorati per il ruolo sostituto (all'occorrenza) del terzino brasiliano, anche se per ora si tratta soltanto di un'idea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Tanti nomi a centrocampo. Pradè deve scegliere

La Fiorentina affonda il colpo: intesa raggiunta! - La Fiorentina chiude un colpo in entrata: trovata l’intesa definitiva per l’acquisto di un calciatore Mosse decisive in casa Fiorentina sul fronte calciomercato.

Il Venezia batte un colpo salvezza, Fiorentina superata 2-0 dai gol di Cantè e Oristanio - VENEZIA-FIORENTINA 2-1 MARCATORI: 15'st Candé, 23'st Oristanio, 32'st Mandragora.. VENEZIA (3-5-2): Radu 7; Schingtienne 6.

Candé e Oristanio firmano il colpo del Venezia: Fiorentina piegata 2-1 - Venezia, 12 maggio 2025 – Scatto salvezza del Venezia che piega 2-1 la Fiorentina e dopo quasi otto mesi si porta al quartultimo posto superando di una lunghezza Empoli e Lecce.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte. Kean, la clessidra corre: adesso la priorità è cedere Vai su X

