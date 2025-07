Femminicidio La Salle il fratello di Auriane | Teima la picchiava la minacciò di morte con un coltello

È ripreso il processo a Sohaib Teima, il 23enne accusato del femminicidio della sua ex fidanzata, Auriane Laisne, francese di 22 anni. Il corpo venne trovato il 5 aprile dello scorso anno in una cappella diroccata a La Salle, nell'alta Valle d'Aosta. In aula ha parlato il fratello della vittima: "Mi disse che la picchiava, la minacciò di morte con un coltello". 🔗 Leggi su Fanpage.it