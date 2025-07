Femminicidio Alice Neri Mohamed Galloul condannato a 30 anni di carcere Lui grida | Non sono colpevole

Mohamed Galloul, il 30enne tunisino accusato di aver ucciso nelle campagne di Concordia, nel Modenese, nel novembre 2022 Alice Neri, è stato condannato a 30 anni di carcere. Lo ha stabilito la Corte d'Assise di Modena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Restituita la salma di Alice Neri: “Mia sorella torna a casa. Non sarà mai più sola” - Modena, 6 giugno 2025 – “ Alice torna a casa, da chi le vuole bene. Finalmente non sarà più sola, lei che odiava restare da sola”.

Alice Neri, sabato i funerali nella chiesa di Ravarino - Modena, 1 luglio 2025 – A quasi tre anni dal delitto, i familiari di Alice Neri potranno finalmente dare degna sepoltura alla giovane mamma.

Omicidio Alice Neri, per l’imputato Gaaloul è il giorno della sentenza - Modena, 23 luglio 2025 – E’ arrivato il giorno della sentenza nel delicato processo contro Mohamed Gaaloul.

È stato condannato a 30 anni di carcere Mohamed Galloul per la morte di Alice Neri. È la sentenza della Corte d'Assise di Modena nei confronti del tunisino 30enne, riconosciuto dunque colpevole di aver ucciso la giovane mamma di Ravarino, il cui corpo fu

Omicidio Alice Neri, Mohamed Galloul condannato a 30 anni di carcere: accoltellò e bruciò il corpo della 32enne - La 32enne fu trovata carbonizzata nel bagagliaio della propria auto il 18 novembre 2022 a Concordia, in provincia di Modena ... Riporta msn.com

Omicidio Alice Neri: condannato a 30 anni di carcere il tunisino Mohamed Galloul. L'aveva accoltellata, messa in auto e data alle fiamme - È stato condannato a 30 anni di carcere Mohamed Galloul il tunisino 30enne e unico imputato per il delitto di Alice Neri. Come scrive ilmattino.it