Fedez si fa i conti in tasca | Ecco il mio patrimonio… Ma non sono attaccato ai soldi

Federico Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è stato recentemente intervistato da Forbes Leader, dove ha condiviso dettagli sul suo impero e il suo approccio alla carriera. Nonostante il suo successo internazionale nel mondo della musica, il rapper ha sottolineato che per lui non è il denaro la prioritĂ . “Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro”  ha dichiarato Fedez. Queste parole riflettono una visione ben precisa, che va oltre la ricchezza materiale per concentrarsi sulla passione e sull’innovazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Fedez si fa i conti in tasca: “Ecco il mio patrimonio… Ma non sono attaccato ai soldi”

In questa notizia si parla di: fedez - conti - tasca - ecco

Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro» - «Non ho mai avuto un estremo attaccamento al denaro, da diversi anni la prerogativa fondamentale di tutti i miei progetti sono l’adrenalina e lo stimolo creativo che mi possono dare, non il denaro».

Carlo Conti fa pace con i FuckYourClique: non li volle a Sanremo 2025 con Fedez e loro gli scatenarono contro i fan - Dopo le turbolenze nel corso del Festival di Sanremo 2025, Carlo Conti e i FuckYourClique hanno fatto pace.

Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro; Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro»; FantaSanremo, tutti i punti della seconda serata: Lucio Corsi re incontrastato, per Fedez primi bonus da capitano.

Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro» - E spiega: «Non volevo che le mie economie dipendessero solo dalla musica» L'articolo Fedez si fa i conti in tasca: «Ho un patrimonio familiare da o ... Si legge su msn.com

Fedez presenta la canzone a Sanremo, ecco cosa pubblica Chiara Ferragni ... - Nelle 20 foto c'è tutta la vita di Ferragni, comprese la mamma e le sorelle, e mancano solo gli ... Scrive corrieredellosport.it