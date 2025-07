Fedez patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio | ecco cosa succede oggi

Personaggi TV. È il 23 luglio 2025 quando il Tribunale di Milano sancisce formalmente la fine dei Ferragnez: Fedez e Chiara Ferragni divorziati ufficialmente. L’accordo, raggiunto con chiarezza, prevede l’affidamento condiviso dei figli Leone e Vittoria, con frequentazione “ quasi paritetica”. Non è previsto alla Ferragni né ai bambini alcun assegno di mantenimento. Tuttavia, Fedez si farà carico delle spese sanitarie e scolastiche dei figli. Leggi anche: Divorzio Ferragnez, cosa succede nella gestione dei figli Leggi anche: Elisabetta Gregoraci beccata con il famoso di Uomini e Donne: cosa bolle in pentola Assegno a zero, figli al centro: i termini del patto. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi

In questa notizia si parla di: fedez - patrimonio - libertà - divorzio

Fedez: “Patrimonio familiare da oltre 20milioni, ma non sono attaccato al denaro” - Fedez racconta a Forbes il suo lato imprenditoriale. Il rapper ha spiegato che la musica non è al primo posto nel suo business, ma resta "al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi".

Fedez: “Patrimonio familiare da oltre 20 milioni, ma non sono attaccato al denaro” - Fedez racconta a Forbes il suo lato imprenditoriale. Il rapper ha spiegato che la musica non è al primo posto nel suo business, ma resta "al primo posto rispetto ai miei sfoghi creativi".

“Ecco il mio patrimonio” Fedez svela la cifra a sette zeri: “La musica non la fonte principale” - Fedez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua musica né per le recenti vicende personali, bensì per la sua carriera imprenditoriale.

Will Smith e la moglie vicini al divorzio, il gossip sulla spartizione di 350 milioni di dollari; Fedez, patrimonio e nuova libertà dopo il divorzio: ecco cosa succede oggi.