Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente divorziati Nessun assegno di mantenimento per l’influencer | ecco cosa prevede l’accordo

La favola dei Ferragnez è ufficialmente finita. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio e dunque si chiude per sempre il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. Titoli di coda, sipario e nessun epilogo show nonostante al momento dell’annuncio della separazione tutti avrebbero scommesso su una guerra tra ex in stile Totti-Blasi. Profilo basso, giusto qualche frecciatina social ma nessuno scontro mediatico e nemmeno giudiziario, tanto che l’ex regina delle influencer e il rapper sono arrivati a firmare un divorzio congiunto. FERRAGNI-FEDEZ, TUTTI I DETTAGLI DEL DIVORZIO CONGIUNTO. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fedez e Chiara Ferragni sono ufficialmente divorziati. Nessun assegno di mantenimento per l’influencer: ecco cosa prevede l’accordo

