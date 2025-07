Fedez e Chiara Ferragni il divorzio è ufficiale | cosa prevede l’accordo per l’affidamento dei figli

Chiara Ferragni e Fedez hanno ufficializzato il divorzio con un accordo consensuale, ma che fine faranno Leone e Vittoria? Quella che sembrava una favola destinata a concludersi con un lieto fine, in pieno stile Disney, è finita invece con un divorzio. Con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, infatti, si chiude definitivamente il capitolo matrimoniale tra Chiara Ferragni e Fedez. La separazione, nonostante il clamore dei mesi scorsi, è avvenuta in modo consensuale, senza strappi plateali ma con la consapevolezza di dover voltare pagina dopo anni vissuti sotto i riflettori. Divorzio Ferragnez: i dettagli dell'accordo L'intesa prevede l'affidamento condiviso dei figli Leone e Vittoria e nessun assegno di mantenimento, né per i bambini né per Chiara Ferragni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Fedez e Chiara Ferragni, il divorzio è ufficiale: cosa prevede l’accordo per l’affidamento dei figli

In questa notizia si parla di: divorzio - fedez - chiara - ferragni

Il divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni è ufficiale. Dai figli all'assegno: ecco cosa prevede l'accordo - Arriva ufficialmente la parola fine sulla storia tra Fedez e Chiara Ferragni. Il matrimonio tra i due è arrivato al capolinea: stando a quanto riferito da fonti vicine agli ex coniugi, nella giornata di ieri il Tribunale di Milano avrebbe emesso la sentenza di divorzio congiunto.

Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo - Ferragnez, la separazione ora è ufficiale: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è arrivato al capolinea.

Orietta Berti rimprovera Fedez: “Sei peggiorato, il divorzio ti ha incattivito. Quando ti ho conosciuto piangevi per tuo figlio” - Orietta Berti ha anche giustificato il cambiamento di Fedez: "Ha subito tante cose ingiuste ed è facile che uno si possa incattivire".

Chiara Ferragni e Fedez, il matrimonio è ufficialmente finito: emessa la sentenza di divorzio. Affido e mantenimento, cosa è stato deciso https://msn.com/it-it/intrattenimento/notizie/chiara-ferragni-e-fedez-il-matrimonio-%C3%A8-ufficialmente-finito-emessa-la-s Vai su X

Il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è giunto al termine. Il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto: affidamento condiviso dei figli e nessun assegno di mantenimento Vai su Facebook

Fedez e Chiara Ferragni, divorzio ufficiale dopo 7 anni di matrimonio: la sentenza sulla custodia dei figli; Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cos; Addio Ferragnez, Fedez e Chiara ufficialmente divorziati.

Ferragni vs Fedez, le reazioni al divorzio: il rapper ‘sparisce’ e lei riceve un regalo ‘sospetto’ - I Ferragnez hanno firmato i documenti per il divorzio e raggiunto un accordo consensuale evitando il Tribunale, ma le ‘mosse’ social non si sono fatte attendere ... Secondo libero.it

Chiara Ferragni e Fedez, fine di un’era: il divorzio è ufficiale - Emessa la sentenza di divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento, figli affidati a entrambi i genitori con freqeuntazione quasi paritetica ... Segnala iodonna.it