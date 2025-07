Fedez e Chiara Ferragni hanno firmato il divorzio mentre lui esce allo scoperto con la fidanzata nuova

Dopo mesi di voci, sussurri e frecciatine social, la notizia è ora ufficiale: Fedez e Chiara Ferragni hanno definitivamente messo la parola fine al loro matrimonio. Il Tribunale di Milano ha sancito la separazione legale della coppia più discussa d’Italia, chiudendo un capitolo che per anni ha catalizzato l’attenzione dei media. La fine di un amore nato sotto i riflettori e diventato un fenomeno popolare, che oggi lascia spazio a nuove vite e nuovi inizi per entrambi. Fedez e Chiara Ferragni: è tempo di divorzio. La separazione tra i Ferragnez è avvenuta in modo consensuale, evitando così battaglie legali e lunghi contenziosi. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Fedez e Chiara Ferragni hanno firmato il divorzio, mentre lui esce allo scoperto con la fidanzata nuova

