Febbre West Nile | primo caso sospetto nel salernitano parla De Luca

C'è un primo caso sospetto di Febbre West Nile nel salernitano: si tratta di un paziente ospedalizzato oggi al Ruggi. Domani è previsto il responso dei test per accertare se l'uomo sia effettivamente affetto da Febbre West Nile. Parla il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca:Stiamo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile virus, la febbre in Italia: primi casi e piano di prevenzione del Ministero - L’Istituto Lazzaro Spallanzani ha confermato i primi casi autoctoni di West Nile nel Lazio. I due pazienti, entrambi settantenni residenti nella provincia di Latina, sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Santa Maria Goretti.

Virus West Nile: nel Lazio due casi di "Febbre del Nilo" - Due casi autoctoni nel Lazio di virus West Nile, gergalmente definita "Febbre del Nilo, sono stati accertati all'istituto Lazzaro Spallanzani di Roma.

Primo caso stagionale di West Nile nel Torinese: uomo ricoverato all'ospedale di Moncalieri, non è in pericolo; Allerta West Nile: dopo il Lazio, si registrano i primi casi del virus in Campania; West Nile, primi ricoveri ad Aversa: adesso è incubo contagi.

West Nile, primi ricoveri ad Aversa: adesso è incubo contagi - A ufficializzare i primi contagi in provincia è stato il direttore generale dell’Asl di Caserta ... Scrive ilmattino.it

West Nile, ecco tutti i sintomi: febbre alta, sopore e rigidità del collo. L'intervista alla prof Maria Triassi - Professoressa arbovirosi emergenti in Italia come West Nile e Dengue: ci può descrivere la situazione attuale ... Riporta ilmattino.it