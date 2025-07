Febbrari e Cutolo a Stile TV | Il Napoli è al completo al 90% ed è un vantaggio Sull’Arezzo …

Febbrari a Stile TV: “Non voglio mettere pressione, ma il Napoli è molto forte e dietro non vedo molta competizione”. A Stile TV, nel corso della trasmissione “Salite sulla Giostra” di Raffaele Auriemma, è intervenuto Luigi Febbrari, ex preparatore atletico del Napoli “Ricordo che un giorno dissi a Reja di non organizzare partite per una settimana all’inizio del ritiro, neanche con i “montanari”, perchĂ© era meglio lavorare con gradualitĂ . Poi ci sono altre incombenze perchĂ© magari bisogna per forza di cose organizzare partite ufficiali, i problemi sono per chi deve regolare le sedute e la periodizzazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

