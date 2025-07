Fascicolo sanitario elettronico il roadshow sulla sanità che cambia | tutte le novità

Costruire un sevizio sanitario innovativo attraverso le opportunità offerte dal nuovo Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dall’Ecosistema dei dati sanitari (Eds): è questa la sfida su cui si è concentrato il roadshow organizzato nella giornata di ieri da Azienda Zero e Regione Calabria. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Prenotazione e consultazione degli esami, ma anche altro: un incontro per scoprire le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico - Come funziona? Quali opportunità offre ai cittadini? Perché e come attivarlo? Per far conoscere e spiegare, in modo semplice e pratico il fascicolo sanitarioelettronico, che facilita l’accesso ai servizi sanitari, l'Ausl Romagna promuove un incontro informativo dedicato ai cittadini dal titolo.

Il 16% dei giovani non conosce il proprio medico base, l’82,3% non ha mai utilizzato il fascicolo sanitario elettronico. L’indagine Gimbe sull’alfabetizzazione sanitaria tra i giovani studenti - Il rapporto tra le giovani generazioni e il Sistema Sanitario Nazionale sembra segnato da incomprensioni e mancanza di consapevolezza.

Il Fascicolo sanitario elettronico 2.0 avvicinerà il cittadino ai medici di famiglia e a quelli ospedalieri - ANCONA – «Abbiamo lavorato per colmare un deficit organizzativo e infrastrutturale». Queste le dichiarazioni dell’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, rilasciate oggi, lunedì 16 giugno, in occasione dell’evento “L'innovazione nel Sistema sanitario nazionale – il Fascicolo.

Sanità : domani a Pescara la tappa del roadshow nazionale sul Fascicolo sanitario elettronico (REGFLASH) Pescara, 25 giu. – Fa tappa a Pescara il roadshow, promosso dal Ministero della Salute, sul fascicolo sanitario elettronico e sulle opportunità che qu

Entro il 31 marzo 2026 il nuovo Fascicolo sanitario elettronico: visibile in tutta Italia e aperto anche alla sanità convenzionata e accreditata

Il fascicolo sanitario elettronico 2.0 e l’ecosistema dei dati sanitari: a Palermo la tappa del roadshow nazionale; Roadshow regionali Ecosistema dei Dati Sanitari: 25 giugno a Torino; Sanità , il Sottosegretario Butti: “Il Fascicolo elettronico strumento chiave per territori complessi come la Calabria”.

Fascicolo sanitario elettronico, Frittelli (GOM): ‘Un cambio di passo per la sanità a livello nazionale’ - La commissaria del GOM ha preso parte all'evento in Cittadella sottolineando la trasformazione consentita dal nuovo strumento in ambito sanitario ... Secondo citynow.it

Domani a Palermo il convegno sul fascicolo sanitario elettronico - Diverse le tavole tematiche che si susseguiranno partendo dal panorama nazionale fino ad arrivare ad un focus su quello regionale ... Da insanitas.it