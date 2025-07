Sito inglese: Sarina Wiegman crede che la sua squadra in Inghilterra stia per “fare un film un giorno” dopo aver spostato un altro drammatico incontro per raggiungere la finale di Euro 2025. Wiegman guardò mentre le leonesse provenivano da un goal per battere l’Italia 2-1 in tempo supplementare, con la vittoria sigillata dai sostituti Michelle Agyemang e Chloe Kelly. Barbara Bonansea aveva dato all’Italia il vantaggio al 33 ° minuto prima che Agyemang avesse livellato la partita al sesto minuto di infortunio con un traguardo istintivo oltre Laura Giuliani. E Kelly ha confermato il posto dell’Inghilterra nella partita da parte di domenica al 119 ° minuto, tornando a casa sul rimbalzo dopo aver visto il suo rigore salvato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Faremo un film un giorno”, dice Wiegman dopo il defunto eroismo dell’Inghilterra