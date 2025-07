Gli eroi dei fumetti non invecchiano. O almeno, questa è una regola non scritta che solitamente spinge a chiedersi come potrebbero queste vite incredibili potrebbero inserirsi all’interno di un’esistenza legata al mondo reale, in cui questi esser straordinari seguono un iter esistenziale in linea con quello di noi comuni mortali. Una domanda che nel corso dei decenni ha portato diversi autori a seguire questa ispirazione per declinare il contesto supereroico in una chiava più autentica, umana se vogliamo. Una concezione narrativa che ha consentito, in casa Marvel, di realizzare un racconto di grande fascino come Fantastici Quattro: La Storia della nostra vita. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Fantastici Quattro – La Storia della Nostra Vita: scienza, famiglia, eroismo