Facili da coltivare decorative e super efficaci | ecco le varietà da scegliere per un’estate a prova di insetti tra aromi intensi e fiori colorati

L ’estate 2025 non porta solo serate all’aperto e aperitivi al tramonto: con l’aumento delle temperature e la diffusione delle zanzare, in Italia crescono anche i casi di Dengue e West Nile virus. Una minaccia concreta che ha riacceso l’interesse verso rimedi naturali ed efficaci. Le piante anti zanzare, oltre a essere decorative e profumate, sono un’arma green alla portata di tutti. Coltivarle su balconi, terrazze e giardini significa coniugare estetica e benessere, senza ricorrere a spray o dispositivi chimici. 8 piante anti-zanzare, da avere sui balconi e in giardino. guarda le foto Aromi intensi che allontanano le zanzare. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Facili da coltivare, decorative e super efficaci: ecco le varietĂ da scegliere per un’estate a prova di insetti, tra aromi intensi e fiori colorati

In questa notizia si parla di: estate - facili - coltivare - decorative

Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate - (Adnkronos) – Dopo la collaborazione avviata lo scorso autunno con Artigiano in Fiera, la manifestazione dedicata all’artigianato da tutto il mondo, myPos, fintech innovativa che supporta micro, piccole e medie imprese, sarà al fianco anche di Anteprima d’Estate, il nuovo evento promosso proprio da Artigiano in Fiera, che si terrà presso il quartiere fieristico di […] L'articolo Artigiano in Fiera, pagamenti facili, veloci e sicuri per tutti myPos protagonista Anteprima d’estate proviene da Webmagazine24.

3 idee outfit facili e di tendenza per indossarli subito e per tutta l’estate - Se si è alla continua ricerca di nuove idee outfit con pantaloni di lino, è semplicemente perché quando arriva la stagione calda, non c’è niente che ci faccia sentire meglio.

Caldo insopportabile, 5 ricette veloci e facili da preparare in estate - Il caldo è insopportabile, quindi si cercano soluzioni alternative veloci e facili da preparare: ce ne sono ben 5 e accontentano tutti i tipi di gusti, di cosa si tratta Stiamo entrando nel bel mezzo dell’estate, il mese di giugno ha portato tantissimo caldo.

28 piante perenni colorate e facili da curare che fioriscono ogni anno; 23 fiori da balcone resistenti al sole (e facili da curare) per creare un’oasi verde rigogliosa e colorata; Ecco 19 piante da interno che sopravvivono con poca luce (e sono anche facili da curare).

Coltivare peperoncini in estate: i segreti per renderli più piccanti - Come coltivare peperoncini in estate e renderli più piccanti con tecniche naturali, luce solare e un pizzico di stress. Lo riporta castellinews.it

Verdure e frutti facili da coltivare - MSN - Coltivare un orto a bassa manutenzione è possibile selezionando le piante giuste e adottando tecniche che minimizzano il lavoro ... Si legge su msn.com