Sky annuncia la nomina di Fabio Vitale a nuovo Direttore di Sky Tg24. GuiderĂ la testata all news a partire dal prossimo 15 settembre. Prende il posto di Giuseppe De Bellis, nuovo Executive Vice President Sport, News and Entertainment della nuova Direzione che riunisce sotto un’unica guida tutta l’offerta di contenuti pay e free di Sky. Fabio  Vitale, sino ad oggi capo dell’Ufficio Centrale, approda alla direzione di Sky Tg24 dopo un percorso giornalistico lungo vent’anni. Gli auguri di Salvini. “Buon lavoro a Fabio  Vitale, nuovo direttore di SkyTg24, e a Giuseppe De Bellis che gli ha lasciato il testimone per diventare Executive Vice President Sport, News and Entertainment. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Fabio Vitale nuovo direttore Sky Tg24