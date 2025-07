Fabio Russo Marco Dirani e Paolo Rubboli Trio in concerto al Jazzamore

Al Jazzamore di Cesena altro appuntamento con la musica dal vivo. Giovedì 24 luglio, a partire dalle 21, il palco di via Cesenatico accoglie il trio formato da Fabio Russo (tastiere e voce), Marco Dirani (basso elettrico) e Paolo Rubboli (batteria) con un concerto che accompagnerà i presenti in. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: fabio - russo - marco - dirani

Fabio Russo, Marco Dirani e Paolo Rubboli Trio in concerto al Jazzamore; Fabio Russo live per Spiagge Soul.

Chi erano Fabio De Marco e Luca Laurin morti per una valanga in ... - Fabio De Marco viveva a Rezzago (Como), era ferroviere ed era coordinatore delle Rsu di Trenord per la Fit Cisl: lascia una figlia di 6 anni. milano.corriere.it scrive

Chi era Fabio De Marco, uno dei due sciatori uccisi da una valanga nel ... - A dare la notizia dell'accaduto è stata anche la Scuola Alto Lario di cui il 41enne era istruttore: " ... Segnala fanpage.it