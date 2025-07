Europei femminili la magia di Aitana regala alle spagnole la finale contro l’Inghilterra | Germania out

Europei femminili, seconda semifinale di fuoco: la Spagna ipoteca la finale contro l’Inghilterra nel segno di Aitana Sfida a viso aperto tra le Campionesse del Mondo della Spagna e la Germania vincitrice di ben 8 Campionati europei. Un big match divertente giĂ sulla carta che non ha risparmiato momenti di scintille dall’una e dall’altra parte. Non sono bastati i novanta minuti regolamentari per decidere l’avversaria dell’Inghilterra. La Spagna ha ipotecato la finale contro le detentrici del titolo grazie a una prodezza, una magia, una trovata geniale di Aitana. Quasi assopita per tutta la partita, il Pallone d’Oro ha però archiviato la pratica ‘finale’ nei tempi supplementari. 🔗 Leggi su Sportface.it

In questa notizia si parla di: finale - europei - inghilterra - femminili

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

Europei di Calcio Under 21, l’Italia con la Germania ai quarti di finale: domani sera in campo - C’è la Germania sulla strada dell’Italia agli Europei Under 21 di Calcio, in svolgimento in Slovacchia.

Calcio, Azzurre beffate #Calcio Europei femminili. #Azzurre beffate dall’#Inghilterra ai supplementari. Svanisce il sogno finale. Il CT Soncin... Vai su Facebook

#Calcio Europei femminili. #Azzurre beffate dall’#Inghilterra ai supplementari. Svanisce il sogno finale. Il CT Soncin “Orgoglioso delle mie ragazze, guardiamo al futuro”. Diego Carmignani Vai su X

Europei femminili, per l'Italia sfuma il sogno finale, l'Inghilterra vince 2-1 ai supplementari; Europei calcio femminili, Inghilterra-Italia 2-1: sfuma la finale per le Azzurre; Italia - Inghilterra, la semifinale degli Europei di calcio femminile 2025: programma, orario e dove vedere il match delle azzurre.

Europei femminili, per l'Italia sfuma il sogno finale, l'Inghilterra vince 2-1 ai supplementari - Impresa sfiorata per le Azzurre eliminate dalle campionesse in carica nella semifinale disputata a Ginevra. Secondo msn.com

Italia femminile beffata agli Europei, in finale ci va l’Inghilterra: azzurre ko ai supplementari - L'Italia femminile crolla nei minuti finali e sfiora l'impresa alla semifinale degli Europei dopo il gol di Bonansea nel primo tempo ... Da fanpage.it