Europei di Calcio Femminile l’Italia dice addio alla finale | le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra

Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei. L’Italia passa in vantaggio con Bonansea al 33? ma viene raggiunta al 6? di recupero da Agyemang e sorpassata al 14? del secondo tempo supplementare da Kelly. Le inglesi aspettano in finale la vincente dell’altra semifinale in programma domani tra Spagna e Germania. Resta un Europeo da applausi per le ragazze di Soncin che si sono fermate a un soffio dall’impresa di tornare a giocare una finale continentale dopo 28 anni. La partita. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

