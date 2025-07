Europa e Usa vicini all' intesa sui dazi al 15% ma manca l' ok di Trump

L’intesa è vicina, non vicinissima. E in caso di "no deal" scatterà una vera guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico. L’Europa e gli Stati Uniti si avvicinano a un punto di non ritorno nella trattativa sui dazi. Sul tavolo di Donald Trump nelle prossime ore dovrebbe finire uno schema di accordo che prevede una tariffa unica del 15% come base, con diverse esenzioni reciproche da. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Europa e Usa vicini all'intesa sui dazi al 15%, ma "manca l'ok di Trump"

Dazi, Trump annuncia l’intesa commerciale con la Gran Bretagna: «Una svolta. Ora accordo con l’Europa» - Siglato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Ad annunciarlo è il presidente statunitense, Donald Trump, parlando nello Studio Ovale.

Dazi, Trump annuncia l'accordo con Londra: «Ora intesa anche con l'Europa». E l'Ue annuncia ricorso al Wto - L'Europa prepara contromisure per rispondere alla guerra dei dazi. La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica, che rimarrà aperta fino al 10 giugno, su un elenco di.

Dazi, Ue e Usa vicini all'intesa al 15%, 'manca l'ok di Trump' - Fonti europee: apertura sul settore automotive, si guarda al modello Giappone. Riporta ansa.it

Dazi, Financial Times: “Verso accordo Usa e Ue per tariffe al 15%”. Manca l’ok finale di Trump - “Tokyo investirà 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Da quotidiano.net